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12:10 | 28.11.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В уральской столице полиция «профилактирует» бывших зэков

УМВД России по Екатеринбургу проводит оперативно-профилактическую операцию «Надзор», направленную на соблюдение лицами, освободившимися из мест лишения свободы и находящимися под административным надзором предусмотренных ограничений в целях предупреждения совершения поднадзорными преступлений и оказания на них профилактического воздействия.

В проведении операции задействованы сотрудники подразделений участковых уполномоченных, уголовного розыска, ОЭБ и ПК, по делам несовершеннолетних, ППСП, ДПС, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На сегодняшний в Екатеринбурге на учете состоит 2482 гражданина, в отношении которых установлен административный надзор, 1545 человек формально подпадающих, которых также необходимо проверить полицейским. Кроме того, стражи порядка устанавливают местонахождение лиц, уклоняющихся от надзора.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют подопечные семьи, состоящие на учете в ПДН, где ранее подростки привлекались к уголовной ответственности.

На сегодняшний день по результатам операции составлено 62 протокола по ст. 19.24 КоАП РФ, а в отношении поднадзорных, допустивших нарушение общественного порядка – 8 протоколов. Также полицией возбуждено 5 уголовных дел по статье 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»).

© «Вечерние ведомости»

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