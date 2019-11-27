На Среднем Урале разыскивают пропавшую женщину

11:00 | 28.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

34-летняя жительница Челябинска Колбина Надежда Владимировна разыскивается в Свердловской области.



Сообщается, что женщина пропала 24 ноября, когда ушла из дому и не вернулась. Предположительная область ее местонахождения Челябинск-Нижний Тагил.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

На момент пропажи была одета в коричневую куртку, светло-синие джинсы, черные сапоги, белую шапку и белый шарф.

При себе имелась черная спортивная сумка с красной надписью.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Владимировны, просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Ксении 8-904-804-87-70.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»