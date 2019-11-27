На Урале впервые построят экстремальный аттракцион зимних видов спорта

10:35 | 28.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

На горе Белой запланировано строительство первого экстремального горнолыжного спуска.



На реализацию проекта потребуется 150 миллионов рублей. Директор туркластера Леонид Гункевич заявил, что по все России такие аттракционы есть только в Красноярске и Сочи.



Директор сообщает, что родельбан может появиться на горе уже этой зимой, когда земля горнолыжного комплекса перейдет из федерального в частное владение. Сейчас идет поиск инвесторов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»