В Екатеринбурге ночью полыхало помещение НПО

10:08 | 28.11.2019

Фото: bryansk.bezformata.com

Сегодня ночью в Екатеринбурге полыхало бытовое помещение на территории научно-производственного объединения на улице Студенческая. Площадь пожара составила 100 квадратных метра.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 17 единиц техники, 58 спасателей.



Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились лишь к утру. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»