В Нижнем Тагиле целый микрорайон остался без газа

09:27 | 28.11.2019

Фото: www.polymia.by

Накануне вечером микрорайон Северный Дзержинского района Нижнего Тагила остался без газа.



Среди причин отмечается возможна утечка. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что при проведении регламентных работ было замечено отклонение от базовых параметров.



Отметим, газ был дан спустя несколько часов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»