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09:27 | 28.11.2019
Фото: www.polymia.by
В Нижнем Тагиле целый микрорайон остался без газа
Среди причин отмечается возможна утечка. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что при проведении регламентных работ было замечено отклонение от базовых параметров.
Отметим, газ был дан спустя несколько часов.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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