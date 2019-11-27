В Каменске-Уральском прокуратура проверила качели

09:18 | 28.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Каменске-Уральском прокуратура проверила опасные качели во дворе дома улицы Победы, 29. Нарушения по эксплуатации были выявлены после сообщений СМИ о возможном травмировании детей.



В ходе следствия выяснилось, что качели не закреплены, а под металлической трубой-основой находятся деревянные доски, являющиеся опорой для конструкции.



По словам пресс-службы прокуратуры Свердловской области, за которым закреплены качели, обслуживается ОО «УК «Дирекция единого заказчика». Генеральный директор проинформирован, проблема устранена. Помимо прочего, к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлекли и.о. начальника жилищного участка № 6.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»