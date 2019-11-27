В администрации Екатеринбурга подтвердили факт незаконной вырубки деревьев вдоль улицы Трактовой. Лесорубов ищет полиция

22:16 | 27.11.2019

Вырубка порядка 20 деревьев на улице Трактовой в Екатеринбурге около магазина «Светофор» является незаконной. В ответ на редакционный запрос заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорт и экологии Алексей Бубнов сообщил, что в мэрию не поступало заявлений на оформление разрешающих документов на снос зеленых насаждений на земельном участке по адресу ул.Трактовая 13/4.



По факту незаконной вырубки сотрудниками комитета благоустройства администрации города проведено обследование территории, составлен акт и подготовлен расчет ущерба. Данная информация направлена в УМВД России по г. Екатеринбургу, а также в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.



Напомним, что о вырубке деревьев в Малом Истоке стало известно на прошлой неделе. В помещении бывшего овощехранилища предприятия УралНИИсхоз открылся сетевой магазин «Светофор», а в преддверии открытия полосу из деревьев и кустарников протяженностью около 30 метров, которая отделяла тротуар от дороги, вырубили неизвестные. После публикации на сайте «Вечерних ведомостей» сотрудники мэрии оперативно выехали на место, зафиксировав факт незаконной рубки.

© «Вечерние ведомости»