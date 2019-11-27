В Екатеринбурге состоялся конкурс «Учитель года - 2019»

21:21 | 27.11.2019

Фото:«Областная газета»

В уральской столице прошел конкурс «Учитель года - 2019». Победителем стала преподаватель начальных классов школы №45 Мария Карпова.



Всего в финале участие принимали пятеро педагогов. В их число вошли: преподаватель физики из школы №23 Наталья Качигина, преподаватели русского языка и литературы Ирина Москалева из школы №37 и Ирина Михайлова из школы №202, учитель английского языка из школы №210 Артем Мамылин, а также Ирина Москалева.



Конкурсанты проводили открытые уроки, методические советы, мастер-классы и педсоветы. Им нужно было принимать участие в различных состязаниях в течение двух месяцев.



Отметим, что в финале конкурсантам нужно было принять участие в «Круглом столе», который провела начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»