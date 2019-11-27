Свердловская областная станция переливания крови установила светофор, по которому можно узнать о запасах донорской крови

21:01 | 27.11.2019

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Уральцы теперь могут узнавать о наличии или нехватке той или иной группы крови в регионе с помощью гигантского светофора, установленного на фасаде Свердловской областной станции переливания крови, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



«Каждый день в экспедицию станции поступают заявки на компоненты определенных групп крови. Предсказать потребность больниц в той или иной группе крови и резус-факторе невозможно. Неизвестно, какому количеству больных потребуется переливание. Для создания оптимального запаса донорской крови и был создан наш донорский светофор», – рассказал заместитель главного врача учреждения Максим Галимов.



Стоит отметить, что светофор будет работать круглосуточно и отображать информацию в режиме реального времени. Если надпись подсвечивается зеленым – это значит, что крови данной группы в центре достаточно, если желтым, то запасов недостаточно, а красный цвет сигнализирует о том, что сложилась повышенная потребность в этой группе.



Добавим, что сейчас в Свердловской области наиболее востребованы резус-отрицательные группы крови.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»