В Екатеринбурге горел садовый дом

20:22 | 27.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На 71 километре ЕКАД в коллективном саду горел садовый дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:26.



Для тушения пожара на место выезжали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. В 16:49 спасатели потушили огонь, а в 18:50 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



В ходе происшествия никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»