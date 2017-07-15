С 2020 года в Екатеринбурге начнут действовать новые тарифы на содержание жилья

20:13 | 27.11.2019

Фото: news.myseldon.com

В уральской столице с 1 января 2020 года начнут действовать новые тарифы на содержание жилья, соответствующее постановление подписал Глава Екатеринбург Александр Высокинский.



Согласно документации, с 2020 года стоимость содержания одного квадратного метра для жильцов квартир в газифицированных домах с лифтом и водопроводом повысится с 25,81 до 26,92 рубля, в негазифицированных домах екатеринбуржцы начнут платить 27,71 рубля вместо 26, 57.



Жильцам, живущим в газифицированных домах с водопроводом без лифтов придется платить 20,69 рубля вместо 19,84, а горожанам, проживающим в негазифицированных домах нужно будет платить 21,49 рубля вместо 20,6 рубля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»