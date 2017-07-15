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19:32 | 27.11.2019

Фото: rostov.svoboda-narko.ru

В вузах Свердловской области будут вести усиленную работу по профилактике потребления и распространения наркотиков

В свердловских вузах начнут усиленную работу по профилактике потребления и распространения наркотиков. К такому решению пришли члены антинаркотической комиссии на заседании, прошедшем сегодня, 27 ноября, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Как рассказал во время совещания замгубернатора Азат Салихов, в регионе почти на 10% снизилось число свердловчан, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» и на 20% – впервые попробовавших наркотики. Однако власти намерены продолжать антинаркотическую деятельность.

Председатель регионального совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования Свердловской области Елена Романова доложила, что в вузах ведется. Постоянная многоуровневая работа по профилактике распространения наркомании среди учащихся. Целью профилактических мероприятий является не выявление и наказание за наркоманию, а помощь.

Добавим, что по словам профессора МГУ им. М.В.Ломоносова Виктории Аршиновой, в Свердловской области достигнут высокий уровень профилактики наркозависимости.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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