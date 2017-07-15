В Екатеринбурге подвели итоги реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

18:18 | 27.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице на пресс-конференции, посвященной национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», обсудили результаты его реализации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за 2019 год власти освоили 4,5 млрд рублей и качественно выполнили работы на 122 объектах.



«Это позволило нам дополнительно получить 1 миллиард рублей из федерального бюджета на реализацию других капиталоёмких проектов, в том числе, выполненных ранее подрядчиками сверх плана», – отметил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



В нормативное состояние в области привели свыше 50% дорог.



На реализацию проекта в уральской столице выделили свыше 1 млрд 547 млн рублей. Так, в Екатеринбурге выполнили ремонт 38 участков дорог протяженностью 43,2 км. В 2020 году в рамках реализации нацпроекта власти планируют освоить 1 млрд 443 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»