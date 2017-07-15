Новости дня
18:02 | 27.11.2019
Фото: today.kz
Свердловчанка отсудила у ювелирного магазина 56 тысяч рублей за некачественный браслет
Купив браслет, свердловчанка увидела, что его звенья плохо пропаяны, а стыки расходятся. Тогда она вернулась в ювелирный, где ей сказали, что принять обратно браслет не могут, однако готовы сделать ремонт. После ремонта женщина увидела, что недостаток изделия не устранен, кроме того, из-за плохо пропаянных стыков браслет вовсе разорвался. Деньги возвращать ей вновь отказались.
В результате, согласно решению суда, теперь продавцы должны будут выплатить свердловчанке стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, возмещение убытков, судебных расходов и штраф.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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