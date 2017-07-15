Свердловчанка отсудила у ювелирного магазина 56 тысяч рублей за некачественный браслет

18:02 | 27.11.2019

Фото: today.kz

Жительнице Свердловской области удалось отсудить у ювелирного магазина «Ювелир LUXE» 56 656 рублей за некачественный золотой браслет стоимостью 12 977 рублей. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора, женщина обратилась за помощью в консультационный пункт для потребителей Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».



Купив браслет, свердловчанка увидела, что его звенья плохо пропаяны, а стыки расходятся. Тогда она вернулась в ювелирный, где ей сказали, что принять обратно браслет не могут, однако готовы сделать ремонт. После ремонта женщина увидела, что недостаток изделия не устранен, кроме того, из-за плохо пропаянных стыков браслет вовсе разорвался. Деньги возвращать ей вновь отказались.



В результате, согласно решению суда, теперь продавцы должны будут выплатить свердловчанке стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, возмещение убытков, судебных расходов и штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»