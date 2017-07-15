«Ты всегда будешь нищий!»: в Екатеринбурге Дед Мороз обвинил власть в бедности и предложил президенту оставить свой пост

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоялся одиночный пикет. С плакатом «Вся власть – народу» в образе Деда Мороза вышел член отряда якутского шамана Габышева, идущего на Москву с целью «изгнать Путина».Активист рассказал «Вечерним ведомостям», что прошёл вместе с шаманом 600 километров, а сейчас, после задержания Габышева, продолжает его путь. Следующая точка – Челябинск, а конечная – Москва.По мнению Деда Мороза Виктора (фамилию активист не назвал), люди не должны думать только о себе и своих проблемах, поскольку в это время они не замечают, как государство забирает у них деньги.«Большая часть проблем идёт от того, что власть народу не принадлежит, и у людей нет заинтересованности что-то в стране улучшать. Власть принадлежит очень узкой группе олигархов, и люди постоянно говорят: "да ничего не изменится, хоть ты делай, хоть не делай – всё останется так, как есть" . Каждый занят своими проблемами, и в принципе они не понимают, что пока ты занимаешься только своими проблемами, тобой занимаются все, а твоими зарплатами и доходами занимается государство. Твоими деньгами все хотят пользоваться, и ты всегда будешь нищий! Поскольку ты не контролируешь бюджет»,- рассказал в беседе с корреспондентом «Вечерних ведомостей» активист.Чтобы избежать такой ситуации, в стране, сообщает Дед Мороз, нужно предоставить власть народу, поскольку это единственная возможность роста и развития.«Жизнь в любой общине, в обществе всегда зависит от того, как община распределяет свои доходы и решает свои проблемы. От этого община или мощная и богатая, или, где каждый сам по себе. У России большая проблема постоянно. Изредка у неё появляется шанс взлететь и шанс исчезнуть. Сейчас мы можем взлететь или рассыпаться на регионы. Люди не хотят подчиняться Москве, потому что Москва не учитывает интересы, из-за этого каждый живёт сам по себе и в итоге говорит или "я уеду из страны" или "мы за то, чтобы уйти из России"»,- говорит Дед Мороз.Размышляя над проблемой, активист также предлагает варианты её решения.«Вся власть в стране принадлежит одному единственному человеку – ни губернатор, никто властью не обладает больше, даже в рамках своих полномочий. Я предлагаю, чтобы президент досрочно ушёл в отставку, назначил выборы на сентябрь 2021 года. Чтобы в 2020 и 2021 годах со всех точек регионов выдвигались кандидаты, чтобы народ с ними знакомился и выбрал, наконец, президента. Все избиркомы в отставку. Госдуму распустить. Правительство в отставку. И вот если бы президент согласился, мы бы мирно выбрали новых депутатов и президента, назначили бы новое правительство. Развили бы идею народовластия как оно должно всё-таки быть. С судейским корпусом бы разобрались. Многое бы сделали. И мы бы взлетели! К этому нужно стремиться»,- резюмирует активист.Напомним, житель Якутска Александр Габышев назвал себя «шаманом-воином». В марте 2019 года он решил дойти пешком до столицы ради проведения «обряда изгнания Путина». Сделать это он планировал к 2021 году. По дороге к нему присоединились сторонники. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области Александр Габышев был задержан и отправлен в психбольницу.