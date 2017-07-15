В Свердловской области безработица снижается, а количество безработных растет

17:30 | 27.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Согласно Росстату, за последний квартал уровень безработицы снизился с 4,1% до 4%. Однако число безработных выросло с 86,8 до 86,9 тысяч человек. Отмечается, что подобная ситуация в регионе случилась в первые.



Помимо прочего, уровень безработицы в Свердловской области остается одним из самых низких: общероссийский показатель составляет 4,5%, а показатель по УрФО – 4,1%.



Занятыми экономической деятельностью оказались 2,6 млн свердловчан, что составляет 58,4% от общей численности населения в возрасте от 15 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»