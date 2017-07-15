В Екатеринбурге трамвай сбил подростка

17:11 | 27.11.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В столице Урала на улице Фучика трамвай сбил 15-летнего мальчика, который спешил успеть на зеленый свет, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



По предварительной информации, когда произошел инцидент, водитель трамвая №5 ехал по Фучика со стороны 8 марта.



Сейчас молодой человек госпитализирован с тупой травмой живота, множественными ушибами и ссадинами головы.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. По окончании расследования будет принято мотивационное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»