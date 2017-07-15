В Екатеринбурге планируется продолжение ремонта Малышевского моста

16:57 | 27.11.2019

Фото: yandex.ru

Малышевский мост в Екатеринбурге, который реконструировали практически все лето, снова будут ремонтировать. Администрация города подготовила список претензий к качеству проделанной работы.



Вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, что на мосту имеется ряд дефектов. Поскольку по объекту гарантия четыре года, подрядчик устранит все недостатки. Проблема заключается в погодных условиях.



На вопрос, будут ли это ямочные ремонты или полотно будет перестелено заново, чиновник ответил, что на данном этапе будут сделаны заплатки, однако в мае-месяце все недостатки будут устранен полностью.



Добавим, спустя три месяца после окончания ремонта на мосту образовались ямы рядом с технологическими стыками. Одну из ям закатали специальной смесью накануне.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»