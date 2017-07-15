В Екатеринбурге задержали эмигранта, напавшего на человека с палкой

16:15 | 27.11.2019

Фото: newdaynews.ru

В Екатеринбурге задержали 27-летнего безработного эмигранта, подозреваемого в разбойном нападении на человека при помощи палки.



Как сообщает пресс-служба УМВД, инцидент произошел 8 августа на Большакова, 147. Злоумышленник с палкой напал на прохожего, и забрал у него 4200 рублей и ценные вещи на сумму 57 тысяч рублей, после чего скрылся.



После был составлен фоторобот и подозреваемого задержали. Злоумышленник сообщает, что заметил предположительно пьяного прохожего, за которым он решил пойти, чтобы напасть в укромном месте. Мужчина признал свою вину в полном размере.



На данный момент возбуждено уголовное дело. Разбойника будут судить по ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – 10 лет лишения свободы.



До решения суда задержанный помещен под стражу. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»