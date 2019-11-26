В Реже после вмешательства прокуратуры дольщикам вручили ключи от квартир

15:57 | 27.11.2019

В Реже состоялось вручение ключей владельцам квартир в многоквартирном доме № 54/2 по ул. Павлика Морозова, на протяжении нескольких лет являвшемся «проблемным» объектом долевого строительства.



Строительство жилого дома осуществлялось застройщиком ООО «Амбиентер БАУ» с использованием денежных средств граждан, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 году. Однако с конца 2014 года работы на объекте велись непостоянно, с нарушением запланированных сроков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обязательства перед 16 гражданами, вложившими средства по договорам долевого участия в строительстве, застройщиком были нарушены.



Режевской городской прокурор в связи с нарушением прав дольщиков в адрес руководителя ООО «Амбиентер БАУ» внес представление.



На сегодняшний день строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.





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