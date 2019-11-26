Мэрия Екатеринбурга: «Общественники неверно истолковали Генплан»

15:51 | 27.11.2019

Фото: u-mama.ru

В администрации Екатеринбурга опровергли заявление общественников о массовой вырубке деревьев города.



Чиновники заявили, что при изучении функционального зонирования следует обратить внимание и на карту развития рекреационных и общественных пространств. Например, сквер на Чапаева-Большакова – это зеленая зона, также как и парк Павлика Морозова, – там планируется строительство объекта общепита.



Ошибка могла произойти при прочтении материалов Генплана, например, по саду Вайнера, где будет построен подземный паркинг, над которым появится рекреационное общественное пространство.



Также мэрия напомнила о неразграниченных участках, относящихся к территории зданий и сооружений. Такие зоны обозначены в Генплане в качестве застроек.



Что касается строительства транспортной инфраструктуры в сквере за Оперным театром, то речь идет о территории, выделенной для строительства вестибюля второй ветки метрополитена.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»