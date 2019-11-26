Ущерб от лесных пожаров на Урале составил полтора миллиарда рублей

15:34 | 27.11.2019

В 2019 году ущерб от лесных пожаров в Свердловской области, а также затраты на их тушение составили 17миллиолнов 301 тысячу рублей (всего зафиксировано 236 лесных пожаров на общей площади 2 209,8 гектар). Это самые минимальные затраты по Уральскому федеральному округу.



Так, например, ущерб от лесных пожаров в Курганской области составил 676 миллионов 240 тысяч рублей, в Челябинской области - 479 миллионов 705 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - 227 миллионов748 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства по УрФО.



Общий ущерб от лесных пожаров произошедших в Уральском федеральном округе, а также затраты на их тушение, составили 1 миллиард 506 миллионов 834 тысячи рублей. Для сравнения, в 2018 году эти показатели составляли 3,64 миллиарда рублей.

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