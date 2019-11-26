В Каменске-Уральском обвинен врач, получивший взятку от призывника

15:31 | 27.11.2019

Фото: cheboksary.ru

Каменск-Уральская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки в значительном размере».



По версии следствия, врач-хирург Городской больницы имел возможность выписывать диагнозы призывникам, дающие отсрочку от воинской службы. Один из призывников предложил взятку в размере 100 тысяч рублей, в обмен на которую получит справку о негодности для прохождения военной службы и призыва.



Сообщается, что 2 августа 2019 года при передаче первой половины взятки обвиняемый был задержан сотрудниками отдела УФСБ РФ по Свердловской области.



В результате следствия, врач признал свою вину в полном размере. Согласно УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.



Уголовное дело направлено в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»