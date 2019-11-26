В Первоуральске произошло смертельное ДТП

15:12 | 27.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром в Первоуральске произошло ДТП, повлекшее за собой смерть одного пешехода и госпитализацию второго.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, возле дома Сакко и Ванцетти, 28 недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода 59-летний водитель Toyota Corolla сбил двух женщин. В результате столкновения женщина 1957 года рождения скончалась на месте, а ее попутчица 1971 года рождения госпитализирована с травмами различной степени тяжести.



Пострадавшая заявила, что они со знакомой вышли из автобуса и направились к пешеходному переходу. Не доходя 1-2 метра до «зебры» женщины начали переходить дорогу наискосок, в результате чего и произошел инцидент.



По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, также будут проведены соответствующие экспертизы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»