У ГИБДД Екатеринбурга имеются претензии к пешеходным переходам

14:02 | 27.11.2019

Фото: justmedia.ru

ГИБДД предъявила претензии к «зебрам» в Екатеринбурге. Данную проблему озвучил начальник областного управления Госавтоинспекции Алексей Кисляков.



Начальник ГИБДД отметил, что качественно выполнена лишь шестая часть всех «зебр» города, остальные же обозначены краской и имеют срок годности три месяца.



Кисляков напомнил, что за два месяц произошло 40 ДТП, в том числе в которых отмечалась невидимость разметки.



Однако это не значит, что будут приняты меры. Вице-мэр Алексей Бубнов заявил, что краска была усовершенствована по параметрам износостойкости и световозвращающего эффекта. Более того, в горбюджет уже заложены деньги на приобретение техники для нанесения разметки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»