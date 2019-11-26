Попавшую в зону постройки арены УГМК в Екатеринбурге усадьбу отреставрируют

13:43 | 27.11.2019

Фото: change.org

В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области рассказали, что будет с усадьбой Казанцевых, попавшей в зону стройки ледовой арены УГМК.



Как сообщает Накануне.RU, в МУГИСО здание планируют внести в качестве вклада в уставный капитал АО «Ледовая арена». В министерстве отметили, что региону принадлежит 40% от уставного капитала.



По закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты культурного наследия могут быть приватизированы путем их внесения в качестве вклада в уставный капитал при условии их обременения требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, а также обеспечению доступа к указанным объектам. Таким образом, усадьба Казанцевых будет отреставрирована, пояснили в МУГИСО.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»