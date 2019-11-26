Всем смешно, а нам – не очень: в Екатеринбурге продлили сроки укладки плитки

13:19 | 27.11.2019

Фото: eanews.ru

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов огласил журналистам новый срок укладки плитки в центре города. Сообщается, что укладка гранита на проспекте Ленина завершится к концу следующей недели.



Также чиновник заверил, что подрядчик уже оштрафован за невыполнение работы в срок. Сумма штрафа подсчитывается, однако известно, что штрафные санкции будут отсчитываться от 15 ноября, с момента истечения срока контракта.



Напомним, чиновники длительное время обещают завершить работы «в ближайшее время». Жители столицы Урала возмущены состоянием тротуаров уже не первый месяц, а накануне Михаил Ефремов высмеял ход ремонтных работ на своем спектакле в Екатеринбурге.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»