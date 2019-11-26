В Екатеринбурге прокуратура отстояла права незаконно эксплуатируемых мигрантов

13:00 | 27.11.2019

Фото: eanews.ru

Прокуратура Екатеринбурга добилась привлечения к ответственности клининговой компании ООО «Барсум».



Организация наняла мигрантов на работу, не уведомив миграционную службу и не оформив договор о найме. А с апреля по июнь сотрудники и вовсе не получали заработную плату.



По результатам следствия ООО «Барсум» оштрафована на 255 тысяч рублей. Также компания погасила долги перед сотрудниками.



Отметим, что более 60% трудовых переселенцев получают зарплату в конвертах, 39% не имеют официально оформленных отношений с работодателем, а 3% отдают ему паспорт “на хранение” при трудоустройстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»