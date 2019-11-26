На Северном автовокзале Екатеринбурга стартовали продажи на новогодние рейсы

12:30 | 27.11.2019

Фото: newspile.ru

На Северном автовокзале Екатеринбурга стартовали продажи билетов на рейсы в предновогодние дни. Сообщается, что можно приобрести билеты на рейсы, отправляющиеся из города 30 декабря.



Также 28 ноября можно будет приобрести билеты на новогодние каникулы по самым востребованным направлениям. Пресс-служба автовокзала отмечает, что количество рейсов на новогодние каникулы будет ежедневно увеличиваться.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»