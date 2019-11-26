В Екатеринбурге приставы нашли должника-алиментщика по объявлению

12:05 | 27.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В столице Урала приставы нашли скрывавшегося от них должника по объявлению о сдаче квартиры. Выйти на него помогли мигранты.



Пресс-служба УФССП России по Свердловской области сообщает, что мужчина скрывался от судебных приставов на протяжении двух лет и задолжал своим детям сумму в размере 800 тысяч рублей. Обвиняемый сдавал жилье, на котором был зарегистрирован, мигрантам, которые и пожаловались на него приставам.



Арендаторы рассказали, что разыскиваемый занимается поиском новых жильцов в квартиру, после чего показали объявление «сдам квартиру на длительный срок семье». Узнав о такой возможности, судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга откликнулся на объявление и договорился о встрече с хозяином квартиры. В результате был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», мужчину доставили в суд для рассмотрения протокола.



Суд вынес решение об административном аресте на срок в 10 суток. Если после отбытия наказания мужчина не приступит к погашению долга, его привлекут к уголовной ответственности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»