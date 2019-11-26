В столице Урала поджигателю щитков грозит реальный срок

11:40 | 27.11.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении поджигателя электрощитков. Подозреваемый причинил ущерб УК в сумме 1,3 млн рублей.



В результате следствия выяснилось, что подозреваемый – 33-летний безработный мужчина, ранее имевший судимость. Злоумышленник заявил о 13 поджогах, совершенных с целью отмщения управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег.



Следственным подразделением отдела полиции №15 возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»