В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех иномарок

11:15 | 27.11.2019

В результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Мира-Первомайская в Екатеринбурге пострадали автомобили Lexus LX570, Kia Spectra и Infiniti.



Автомобили получили технические повреждения, и ожидают на месте экипаж ДПС, который и установит обстоятельства произошедшего. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»