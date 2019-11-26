В Екатеринбурге к новому году построят ограждения на площади Обороны

11:05 | 27.11.2019

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который установит ограждения на площади обороны. Начальная цена контракта 265 тысяч рублей.



Сообщается, что подать заявку на участие в аукционе можно до 4 декабря. Конкурс состоится 6 декабря. Срок на установку ограждения окончится 25 декабря.



Напомним, в начале октября площадь Обороны открыли после реконструкции. ПО результатам ремонта установлены новые лавочки и урны, заменено освещение, оборудованы два амфитеатра, информационные стенды и зона для активности подростков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»