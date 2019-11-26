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10:42 | 27.11.2019
Фото: пресс-служба СК РФ
Глава СКР наградил юного свердловчанина медалью за спасение девочки
Этой награды молодой человек удостоился за героизм, проявленный при спасении тонущей девочки. Глава СКР поблагодарил свердловчанина, отметив, что он в своём юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Апресов спас 11-летнюю девочку, которая провалилась под лёд на городском пруду.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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