Глава СКР наградил юного свердловчанина медалью за спасение девочки

10:42 | 27.11.2019

Фото: пресс-служба СК РФ

Дмитрий Апресов, школьник из Дегтярска, был приглашен в Москву, где председатель СКР Александр Бастрыкин торжественно вручил ему медаль «Доблесть и отвага», сообщает пресс-служба ведомства.



Этой награды молодой человек удостоился за героизм, проявленный при спасении тонущей девочки. Глава СКР поблагодарил свердловчанина, отметив, что он в своём юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других.



Напомним, в начале ноября Дмитрий Апресов спас 11-летнюю девочку, которая провалилась под лёд на городском пруду.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»