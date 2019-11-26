В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и ОЭБиПК изъяли оптовую партию контрафактных сигарет

Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на хранении и реализации контрафактной продукции на территории Свердловской области.Как стало известно veved.ru, из незаконного оборота изъято 3500 пачек контрафактных сигарет: «ТУ-154», «Столичные», «Космос». Операция проходила, когда участники преступной групп перегружали продукцию в автомобиль «Газель».В ходе спецоперации задержаны уроженцы одной из стран СНГ.По предварительным данным, ущерб бюджету Российской Федерации составил более 1 млн. рублей.