В Екатеринбурге федеральные продуктовые сети вытесняют местные компании

10:10 | 27.11.2019

Фото: vk.com

В Екатеринбурге федеральные торговые сети выигрывают конкуренцию за покупателей у местных компаний. Совсем недавно закрылись сразу два «Елисея».



Директор «Елисея» отмечает бурный рост федеральных сетей – там, где раньше было 25 «Пятерочек», теперь их – 35. Теперь в шаговой доступности несколько «Пятерочек», «Магнитов», пекарен.



Федеральные сети агрессивно вытесняют местные компании. С 2015 года с рынка исчезли «Семь ключей», «А-Продукт» (частично перекупила сеть «Кировский»), «Пикник» (площади достались «Магнитам» и «Пятерочкам»), а также «Звездный».



Член совета директоров сети «Звездный» Валерий Бубнов объясняет, что большинство потребителей покупают только то, что могут себе позволить: либо товар, участвующий в промоакциях с глубокими скидками, либо продукты узкого ассортимента — хлеб, молоко, яйца, колбасу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»