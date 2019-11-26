В Каменске-Уральском прошло второе заседание по делу полицейских, пытавших подростков

09:19 | 27.11.2019

Фото: groznyi.sm-news.ru

В Синарском районном суде прошло второе заседание по уголовному делу полицейских из отдела №24, обвиняемых в жестоком обращении с подростками.



На протяжении всего дня суд допрашивал 16-летнюю потерпевшую. Как сообщает портал KU66.ru, процесс часто прерывался – девушка плакала и выходила в коридор. После заседания девушку госпитализировали в неврологическое отделение городской больницы.



Защитник девушки Сергей Барсуков отметил, что подросток впервые оказалась в суде. Она смогла отвечать на вопросы, только лишь когда подсудимых вывели.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»