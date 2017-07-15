Полицейские проверили точки продаж снюса в Екатеринбурга – приобрести его могут даже школьники

В Екатеринбурге несовершеннолетние могут свободно приобрести снюс (никотиновые смеси) – популярный у школьников и студентов аналог сигарет, вызвавший панику в родительском сообществе после целого ряда отравлений, прокатившихся по всей России.Как рассказал veved.ru координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, сегодня 26 ноября, в уральской столице прошел рейд по точкам продажи снюса.Несовершеннолетний смог приобрести снюс в первом же магазине, специализированном на товарах для табака в доме на Челюскинцев,60. На место приехали участковый уполномоченный отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу и инспектор ПДН. Полицейские изъяли продукцию, на которую не было предоставлено никаких сертификатов, подтверждающих её безопасность. Не предъявил продавец и учредительных документов.По словам Дмитрия Чукрееева, также был выявлен факт продажи снюса без соответствующих документов в торговом павильоне на Свердлова,62а.«Всю информацию мы собрали, зафиксировали, готовим обращения в городскую прокуратуру. Однозначно, будем на региональном уровне добиваться запрета либо ограничения реализации данной продукции. К примеру, в странах Евросоюза снюс запрещен из-за потенциальности опасности для здоровья. У нас же почему то можно купить его без ограничений – доходит до того, что подрастающие «бизнесмены», которые еще из-за парты не вылезли, продают его своим одноклассникам. При этом возраст потребителей снюса неуклонно снижается – им уже закидываются 6-7 классники, не осознавая, что доза может быть смертельной»,– рассказал Дмитрий Чукреев.Снюс – это измельченная увлажненная бестабачная смесь с повышенным содержанием никотина, с различными ароматизаторами. Он продается расфасованным в небольшие пластиковые контейнеры. Употребляют снюс, помещая пакетики между губой и десной, как насвай. В пакетике снюса около 40 мг никотина, тогда как в обычной сигарете 10-15 мг.