В Екатеринбурге загорелся дом, в котором находится детская больница

21:34 | 26.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице на улице Начдива Онуфриева, 32 загорелась квартира в доме, где находится детская больница. В результате пожара погибла женщина-инвалид.



Сообщение о пожаре поступила в ГУ МЧС в 19:29. Как рассказали порталу Е1 очевидцы, всем пришлось эвакуироваться из здания. Женщина-инвалид кричала в окно, но спасти её не удалось.



В ГУ МЧС рассказали, что самостоятельно из здания эвакуировались 34 человека, в том числе 20 детей. Кроме того, 11 человек, двое из которых – дети, пришлось выводить из задымленного подъезда в дыхательных масках.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»