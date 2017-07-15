Новости дня
21:28 | 26.11.2019
Фото: Дмитрий Григорьев
Легковушка заблокировала движение трамваев на Уралмаше
В связи с препятствиям на путях, движение трамваев по улице Донбасской в направлении улицы Победы время приостановлено. Некоторые пассажиры решили не ждать, пока транспортное средство эвакуируют, и пошли пешком.
© «Вечерние ведомости»
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22:50 | 26.11.2019
Полицейские проверили точки продаж снюса в Екатеринбурга – приобрести его могут даже школьники
21:34 | 26.11.2019
В Екатеринбурге загорелся дом, в котором находится детская больница
21:28 | 26.11.2019
Легковушка заблокировала движение трамваев на Уралмаше
21:13 | 26.11.2019
В Екатеринбурге тренер спортивной школы подозревается в избиении ребенка
21:12 | 26.11.2019
ХК «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Торпедо» в Екатеринбурге
20:41 | 26.11.2019
За 9 месяцев в Екатеринбурге модернизировали 40 светофоров
20:00 | 26.11.2019
В Свердловской области будут судить женщину, укравшую у пенсионерки 71 тысячу с банковской карты
19:35 | 26.11.2019
В Екатеринбурге состоялся российский форум «Здоровье семьи»
19:11 | 26.11.2019
Мэр Екатеринбурга внес в гордуму проект о создании восьмого района
18:39 | 26.11.2019
В екатеринбургском поселке горел жилой дом
18:29 | 26.11.2019
В Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ
18:25 | 26.11.2019
Депутат Госдумы поможет южноуральцам с газом и транспортом
18:19 | 26.11.2019
Пермские культурные проекты признаны лучшими в стране
18:12 | 26.11.2019
Полицейские ищут свердловчанина, пропавшего месяц назад
18:12 | 26.11.2019
Пермская школа №2 им. Василия Татищева отпраздновала 100-летний юбилей
18:09 | 26.11.2019
В пермских лесах обустраивают лыжные трассы
17:58 | 26.11.2019
Прием жителей Прикамья провел депутат ЗС Михаил Арзуманов
17:57 | 26.11.2019
Первого вице-мэра Екатеринбурга могут заменить до конца недели
17:52 | 26.11.2019
В Перми смонтированы конструкции центрального Новогоднего маршрута
17:37 | 26.11.2019
В Свердловской области осудили отца, не платившего алименты
17:14 | 26.11.2019
У аэропорта в Екатеринбурге закрыли стоянку для таксистов
17:01 | 26.11.2019
В Екатеринбурге произошел пожар в ремонтно-механической мастерской
16:41 | 26.11.2019
В Челябинске прошел полуфинал состязаний «Русский силомер»
16:32 | 26.11.2019
Денег нет…: в Екатеринбурге бюджетный процесс трещит по швам
16:13 | 26.11.2019
«Уралмашзавод» подготовил краны для проекта на Кольском полуострове
15:54 | 26.11.2019
На метро в Екатеринбурге опять не выделили средств
15:38 | 26.11.2019
Юный пианист из Прикамья вышел в финал Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица»
15:36 | 26.11.2019
Дело о жуткой расправе в Сухом Логу пересмотрит областной суд
15:14 | 26.11.2019
В Екатеринбурге пропала женщина
14:57 | 26.11.2019
Свердловский СПИД-центр признан одним из лучших в стране
14:40 | 26.11.2019
Более 45 региональных НКО представят свои проекты на Пермском краевом общественном форуме
14:39 | 26.11.2019
Свердловскую область тиранят бомжи
14:22 | 26.11.2019
В Свердловской области пропал мужчина
14:06 | 26.11.2019
Бизнесмены Екатеринбурга решили нажиться на проблемах гордумы