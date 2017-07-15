Легковушка заблокировала движение трамваев на Уралмаше

В Екатеринбурге в районе авторынка «Белая башня» приостановлено движение трамваев. Как сообщили veved.ru очевидцы, вагоны встали из-за горе-водителя на Хендай Акцент, который каким-то образом умудрился заехать на трамвайные пути.В связи с препятствиям на путях, движение трамваев по улице Донбасской в направлении улицы Победы время приостановлено. Некоторые пассажиры решили не ждать, пока транспортное средство эвакуируют, и пошли пешком.