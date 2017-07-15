В Екатеринбурге тренер спортивной школы подозревается в избиении ребенка

21:13 | 26.11.2019

Фото: m.2gis.ru

В Екатеринбурге тренер по гимнастике из ДЮСШ №8 «Локомотив» подозревается в избиении 9-летнего мальчика. По словам мамы пострадавшего, тренер Евгений Кожевников узнал, что ребенок обозвал его сына и после этого увел на лестницу и ударил его в лоб. Мальчик ударился затылком о стену, из-за чего у него потом две недели болела голова.



Как передает портал «URA.RU», мать рассказала, что инцидент произошел на глазах у многих людей. Мальчику заявили, что тренер всегда прав, а мама узнала о случившемся только через несколько дней и отправилась в полицию.



«По данному факту в ОП № 11 проводится проверка, в рамках которой опрошены обе стороны конфликта. В отношении мужчины возбуждено производство по статье 6.1.1 КоАП РФ „побои“. Несовершеннолетний направлен на судмедэкспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — цитирует «URA.RU» представителя отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»