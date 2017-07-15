Мэр Екатеринбурга внес в гордуму проект о создании восьмого района

19:11 | 26.11.2019

Фото: need.estate

Глава уральской столицы Александр Высокинский внес в гордуму Екатеринбурга проект создания восьмого района. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в случае одобрения депутатами проект рассмотрят в региональном парламенте, после чего микрорайон Академический сможет стать новым районом города.



Планируется, что новый район в Екатеринбурге появится в 2023 году.



Добавим, что сейчас в Академическом построено 2 млн 173,7 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас там проживают около 68,7 тысячи человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»