В Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

18:29 | 26.11.2019

Фото: ysia.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали об эпидемиологической обстановке в регионе. Согласно данным, за неделю с 18 по 24 ноября на Среднем Урале случился прирост заболеваемости ОРВИ.



Случаев гриппа в регионе не зарегистрировали. Следует отметить, что по состоянию на 22 ноября прививки от заболевания поставили 1 млн 790 тысяч свердловчан (охват составил 42,8%).



Также за период медики зафиксировали 1116 случаев с предварительным диагнозом «пневмония» и обследовали 47 человек на предмет выделения вирусов негриппозной этилогии.



Добавим, что наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован среди школьников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»