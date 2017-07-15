Полицейские ищут свердловчанина, пропавшего месяц назад

18:12 | 26.11.2019

Фото: МО МВД России «Невьянский»

В Свердловской области пропал Антонов Ермак Андреевич. Как рассказали в МО МВД России «Невьянский», молодой человек не выходит на связь с октября.



Дата рождения Антонова – 11 июля 2000 года. Рост молодого человека 190 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.



Тем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении молодого человека следует сообщить в МО МВД России «Невьянский» по телефону 8-904-982-52-26 или по номеру дежурной части (343-56)-2-38-68, 02.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»