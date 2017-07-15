Первого вице-мэра Екатеринбурга могут заменить до конца недели

17:57 | 26.11.2019

Фото: eanews.ru

Первому заместителю главы Екатеринбурга Александру Ковальчику грозит увольнение, предположительно, до конца недели. Как сообщает ЕАН, губернатор Евгений Куйвашев обсудит этот вопрос лично с мэром Александром Высокинским.



Источник предполагает, что мэр города попросит сохранить место зама за Ковальчиком, однако СК слишком серьезно настроен в его отношении. Выбора нет, если только губернатор не возьмет все на себя и не начнет настаивать на сохранении первого зама.



Как сообщалось ранее, 25 сентября ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела против чиновника за злоупотребление полномочиями. Были проведены обыски в кабинете и дома у обвиняемого. При этом следственный комитет ни разу не прокомментировал «дело Ковальчика», в то время как чиновник доказал в суде незаконность обысков силовиками.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»