В Свердловской области осудили отца, не платившего алименты

17:37 | 26.11.2019

Фото: moscow.sm-news.ru

Красноуфимский районный суд приговорил жителя р.п. Ачит к лишению свободы за неуплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно».



В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2008 года мировой судья Ачитского района возложил на подсудимого обязанность по уплате алиментов в размере ¼ части всех видов заработка и доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на постановление обвиняемый не принял никаких мер к исполнению приговора: официально не трудоустроился, в службу занятости не обращался, иной помощи дочери не оказывал.



Тогда в апреле 2019 года мужчину привлекли к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение суда средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.



После вступления в силу приговора мирового судьи судебного участка №5 Красноуфимского судебного района подсудимый продолжил игнорировать постановление и никаких мер по исполнению не принял. Общий долг по уплате алиментов составил 459 тысяч рублей.



Тогда Красноуфимский районный суд назначил жителю Ачитского района наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»