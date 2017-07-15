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17:37 | 26.11.2019
Фото: moscow.sm-news.ru
В Свердловской области осудили отца, не платившего алименты
В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2008 года мировой судья Ачитского района возложил на подсудимого обязанность по уплате алиментов в размере ¼ части всех видов заработка и доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на постановление обвиняемый не принял никаких мер к исполнению приговора: официально не трудоустроился, в службу занятости не обращался, иной помощи дочери не оказывал.
Тогда в апреле 2019 года мужчину привлекли к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение суда средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
После вступления в силу приговора мирового судьи судебного участка №5 Красноуфимского судебного района подсудимый продолжил игнорировать постановление и никаких мер по исполнению не принял. Общий долг по уплате алиментов составил 459 тысяч рублей.
Тогда Красноуфимский районный суд назначил жителю Ачитского района наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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