У аэропорта в Екатеринбурге закрыли стоянку для таксистов

17:14 | 26.11.2019

Фото: kp.ru

В Екатеринбурге на участке от отеля Angelo до грузового терминала закрыли незаконную стоянку.



Долгое время там останавливались таксисты, даже несмотря на запрещающий знак. Дело в том, что мимо этого места проезжают бензовозы, поэтому ради безопасности было принято решение убрать машины с пути автоцистерн. Сейчас там устанавливается забор.



Пресс-служба Кольцово заявляет, что отмена нелегальной стоянки приведет к упорядочиванию движения транспортных средств и облегчит проезд топливозаправочных машин на территории аэропорта.



При этом таксистам остается все меньше возможностей принять заказ на территории Кольцово, потому что согласно правилам забрать пассажира возможно лишь при нахождении водителя в непосредственной близости от заказчика.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»