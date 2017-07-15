В Екатеринбурге произошел пожар в ремонтно-механической мастерской

17:01 | 26.11.2019

Фото: sibnovosti.ru

Сегодня днем диспетчеры зафиксировали вызов – в Екатеринбурге на улице Автомагистральная горела ремонтно-механическая мастерская.



На площади 30 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, станочное оборудование и запчасти для спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



В тушении пожара приняли участие 8 единиц техники, 25 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13:40 местного времени. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»