Прокуратура заинтересовалась делом об отравлении детей в свердловском детсаду

16:50 | 26.11.2019

Фото: eanews.ru

Свердловская прокуратура начала проверку детского сада №79 в Каменске-Уральском после заявления родителей об отравлении.



По предварительным данным, в местную больницу обратились родители трех детей. Предположительно дети отравились рыбными котлетами в детсаду.



На данный момент на карантин закрыты две группы, а в самом садике взяты пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств. Также взяты смывы с поверхностей пищеблока, обследован персонал учреждения.



Пресс-служба ведомства сообщает, что прокуратура даст правовую оценку соблюдению СанПиНа в детском саду. Уже затребованы соответствующие документы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»