Денег нет…: в Екатеринбурге бюджетный процесс трещит по швам

16:32 | 26.11.2019

Фото: egd.ru

В Екатеринбургской гордуме началось обсуждение расходных разделов бюджетного проекта на 2020 год. На старте отклонены 4 раздела из 13, а данные ранее мэрией обещания нарушены.



На заседании думской комиссии по горхозяйству и.о. начальника департамента финансов администрации Ольга Сысолятина заявила, что в бюджете нет денег ни на метро, ни на канатную дорогу, о которой говорило еще экс-руководство администрации. Чиновница заявила, что денег нет ни на вторую ветку метро, ни на новые вагоны.



На совместном заседании комиссий по экономическому развитию и городскому хозяйству депутаты отказались утверждать три раздела расходов: «Национальная экономика», «ЖКХ» и «Охрана окружающей среды», сообщает ЕАН. Помимо прочего, администрация не увеличила расходы на отселение из аварийного жилья.



Вся проделанная работа мэра с депутатами оказалась практически бесполезной. Большая часть бюджета по благоустройству города осталась неутвержденной. Как отмечает источник ЕАН, мэрия не учла ни единого предложения депутатов, прозвучавшего на предварительных обсуждениях, и даже принятого мэром Александром Высокинским «к рассмотрению».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»